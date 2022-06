Design para o seu animal de estimação!

A tendência das paletes veio para ficar e também já aparece em peças de mobiliário para os seus animais de estimação. A proposta é da Kimidori uma marca alemã que apenas cria e projecta objectos em madeira. Uns pintados e outros deixados no seu estado natural e virgem. Com paletes criam armários de entrada, armários com gavetas de arrumação, mesas de apoio com rodízios… a oferta é imensa.

Neste caso o espaço é apenas para o seu animal de estimação e nas gavetas poderá guardar a trela ou brinquedos, sabendo sempre onde guardou não perdendo tempo na altura de sair de casa para mais um passeio no parque.