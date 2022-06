Árvores que tornam o seu jardim único!

Um jardim torna-se muito mais bonito com flores, sem sombra de dúvidas! Mas as opções são tão variadas que não será necessário prendermo-nos unicamente a flores em vasos ou canteiros. Com um leque tão grande de árvores que florescem de uma forma tão bonita, pense em florir o seu jardim com uma destas espécies, dando-lhe um lugar de destaque no seu relvado! A ideia de a árvore não estar permanentemente florida também terá as suas vantagens, uma vez que assim que estiver em flor, captará as atenções de todos os presentes! E indicar-lhe-á que o calor está a chegar…