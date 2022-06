Escadas – mais do que um elemento funcional!

Estas escadas são a ligação aos 3 andares deste edifício português no centro histórico de Braga. A caixa de escadas, com o projecto de remodelação, foi mantida no mesmo sítio mas parar criar um continuidade de material no pavimento optou-se por revestir a antiga escada de pedra em madeira de cor clara. O corrimão e as protecções verticais em madeira foram pintadas de branco, adaptando-se muito melhor a toda a atmosfera que era querida neste projecto. É engraçado ver o contraste entre as protrecções verticais clássicas e o candeeiro de estilo moderno e de cor negra.