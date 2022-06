Azulejos contam histórias na casa de banho

Que dizer de uma casa de banho que tem tanto de belo como de perfeita. É impossível não ficar de boca aberta quando se olha para esta imagem. As janelas deixam apreciar o melhor do exterior. As árvores que abanam consoante o vento, o sol que mostra os seus raios e as pingas das chuvas…

Os azulejos tornam esta casa de banho rainha. Sedução, inovação, glamour… Agora feche os olhos e aproveite o seu banho de imersão. Ficamos por aqui a escrever mais para si.