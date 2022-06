Jardins: a moldura perfeita para a sua moradia!

Torne o seu jardim no seu restaurante ao ar livre privado! Como? Para além da natural manutenção da relva ou das plantas que por ali existirem, crie uma pérgola com o estilo que mais gostar. De seguida, basta mobilá-la com uma mesa, assentos e, se puder, com uma bancada de apoio. Ganhará aqui um espaço simplesmente magnífico para passar bons bocados com a família ou com amigos!