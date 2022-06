Spas e saunas privadas

O modelo clássico de sauna é claro, a sauna Finlandesa. Esta normalmente consiste em ter temperaturas elevadas que rondam entre os 70ºC e os 100ºC as quais pode definir consoante as suas necessidades e gosto pessoal. Os benefícios de uma sauna deste género são imensos: no Inverno além do conforto por serem quentes, fazem bem à saúde em geral, permitem através do suor libertar toxinas nocivas ao organismo e são um efeito estimulante sobre o sistema imunológico.

Se for uma pessoa com sorte suficiente para ter uma sauna em sua casa e não ter de usar uma publica, conseguirá evitar o contacto com situações de falta de higiene, com a estranheza em dividir o mesmo espaço com pessoas que não conhece e ainda dividir a sua e nudez deles. Sim, em muitos países apenas só se pode usufruir de spas e saunas se deixar o fato de banho e o calção no balneário. Se a sauna for só sua pode dar-se ao luxo de escolher o perfume que quer colocar no interior, seja ele revigorante como limão e eucalipto ou relaxante como a alfazema. Antes de pensar adquirir um exemplo destes, certifique-se que tem espaço suficiente. Atenção se decidir colocar na cave ou na garagem, tem de existir sempre uma ventilação adequada e o piso deve ser resistente à água e anti-derrapante. Se não cumprir com estes princípios vai acabar por criar um parque infantil de germes e fungos. Atenção!