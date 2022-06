Tropical vs oriental

Este cantinho faz parte de uma sala de estar e é dedicado ao relaxamento. É na verdade quase a extensão do terraço para o interior. As placas de madeira horizontais são de estilo norueguês (clara e económica) e aparecem a revestir paredes e tecto. O branco aparece pontualmente e neste caso aparece a emoldurar a janela. Este espaço pode ser entendido como uma janela viva, onde não só serve para olhar para o exterior, como para sentar e usufruir da calma interior com vista no exterior.

As boas vistas para o jardim criam uma atmosfera calma e de serenidade neste pequeno quadrado – é o local perfeito para a reflexão e meditação. O estampado das almofadas, com folhas verdes, consegue erradicar a fronteira entre o dentro e o fora, juntando quase por magia, o jardim e os interiores.

O estilo tropical surgiu em meados de 1940, quando os americanos se encontravam fascinados com as características do Havai. Ainda hoje este estilo se encontra bem presente em Miami, com a presença de muitos elementos decorativos cubanos e do Caribe.