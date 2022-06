Vai ser mãe? 9 meses, 9 dicas

A fantasia pode ou não existir, ou pelo menos não reparar nela de maneira tão directa como na imagem. Este exemplo é de grandes excentricidade , mas há gostos para tudo. Na minha opinião o conjunto está querido mas cai no exagero e considero cansativo. Repare na parede deixada com o tijolo à vista, no tecto com acabamento em estuque e vigas em madeira, no chão cerâmico bicolor, no tapete de pelo comprido, no berço verde alface, na cadeira de baloiço amarela..nas grinalda de bandeiras, no abajur do candeeiro com motivos asiáticos.. podia continuar a descrever todo este ambiente de excessos, mas o que queria mostrar é que é importante fantasiar num quarto infantil, mas existem limites. Que tal apostar apenas em nuvens, estrelas.. balões… and thats it?