Chão colorido, porque não?

Parquetin é o nome engraçado da marca italiana de revestimento em madeira em parquet. A solução deste piso ficou realmente bem diferente comparado com um piso normal em madeira sem qualquer cor. A aplicação é feita tipo em mosaico conseguindo criar áreas ou formas desejadas. Existem muitos tons de madeira e de muita variedade de tamanho. A composição poderá ser entendida quase como um lego ou um puzzle, onde pode encaixar e fazer a solução final como entender. As partes coloridas são em pastilha cerâmica e é enquadrada na madeira de forma super criativa. Imagine criar com a sua cor favorita um rectângulo no chão parecendo-se com o formato de um tapete. É super original!