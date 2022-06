6 melhores dicas para conseguir o estilo escandinavo em sua casa!

Numa sala de estar pode conseguir criar um canto com sofá sem ter necessariamente de o comprar. Se tem um colchão a mais porque mudou de cama e de tamanho da mesma, não o deite fora e reaproveite-o. Poderá colocá-lo directamente sob o chão mas a melhor ideia é tentar arranjar paletes e colocá-lo por cima. Assim conseguirá elevar ligeiramente o colchão do chão. As paletes são uma super tendência e vêem-se aplicadas em tudo e mais algum coisa. Se não tiver a quem pedir umas paletes velhas e já com pouco uso, terá mesmo de as comprar. Sim ela já se vendem e são acessíveis a todos. Na imagem optou-se por dar um acabamento branco às mesmas, forrar o colchão e decorar com muitas almofadas, para tornar o canto com o conforto necessário. O tecido escolhido é que faz a diferença no espaço, as riscas, o branco, o mármore.. O espaço a mais de palete serve de apoio a cestos e revistas. As duas poltronas completam o espaço e a mesa de apoio que se parece com um tambor de uma máquina da roupa dá o mote final.