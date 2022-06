Corredor e corredores !

Já parou para pensar que o corredor ou os corredores de sua casa são parte integrante dela e que deviam ser tratados como tal? Eu sei que é normal que deixe estas áreas sempre para o fim e que sejam as últimas a serem olhadas com atenção. Mas tem noção que corredores com boa apresentação podem fazer milagres pelo seu lar? Quando compra ou simplesmente muda de casa vai pensando de maneira generalizada nas divisões, por norma, o quarto primeiro, depois a sala e de seguida as outras divisões. Se a cozinha e a casa de banho já estiverem mobiladas, ou seja, com electrodomésticos, móveis de cozinha e mobiliários sanitário, com pouco mais se terá de preocupar. Claro que faltam sempre coisas, mas de modo geral essas divisões já estão quase vestidas . Aos poucos todas as divisões vão ficando funcionais e com o seu toque pessoal e apesar de os corredores continuarem despidos consegue sempre arranjar motivos para comprar algo primeiramente seja para a sala, o quarto ou o closet.

O artigo de hoje será para o fazer pensar um pouco mais sobre este espaço, inspirá-lo e motivá-lo a pôr mãos à obra!