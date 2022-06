10 resoluções para colocar em prática no ano de 2017!

No quarto dos seus filhos os brinquedos ameaçam atacar o espaço livre a qualquer momento? Há peças de encaixe que teimam em meter-se por baixo dos seus pés, com as inevitáveis dores que isso causa? Tome a decisão de acabar com isso já no início de 2017 e viva o próximo ano mais sossegado. Adquira estantes, prateleiras, caixas, mude a mobília se for necessário. E ponha a criançada a colaborar! Poupa trabalho e incute-lhes responsabilidade.