20 mini-bares em casa para se inspirar a fazer já o seu

Às vezes não gostava de ter um minibar ou um bar em casa? Teria um lugar para guardar as suas bebidas favoritas e apreciá-las de vez em quando na companhia de amigos…

Ter um bar ou minibar em casa não o deve encorajar a beber em excesso, mas sim consciencializar de que o álcool deve ser tomado com moderação, sabendo o que se está a ingerir. Um ou dois copos de vinho no final do dia podem ser saudáveis, assim como uma cervejinha gelada. Mais do que isso já é de mais.

Ter um bar ou minibar em casa é um luxo e um prazer. É um lugar para passar bons momentos e para guardar os seus preciosos tesouros fermentados ou destilados. Neste artigo partilhamos consigo dezasseis ideias de bares e minibares que o irão inspirar a colocar um em sua casa o mais rapidamente possível! Tome notas e beba com moderação. Agora vamos à inspiração!