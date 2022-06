A casa dos seus sonhos em apenas 45 m²

Uma visão geral da zona de dia A casa articula-se ao redor de uma grande sala em que as principais funções da habitação dão as mãos: – é cozinha, sala de estar, escritório e até mesmo quarto. Juntos mas não misturados, todas as funções são tratadas separadamente, obtendo-se uma sensação de isolamento em cada uma. O uso da madeira, contínuo em todo o apartamento, será um dos elementos que vão dar continuidade ao layout do projeto de decoração, enquanto o pavimento, tal como já havíamos percebido no átrio de entrada e no corredor, será uma ferramenta para separar os espaços, delimitando-os.