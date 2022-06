O apartamento perfeito que irá inspirá-lo quando desenhar o seu

Está a pensar em renovar a imagem da sua casa? Está mesmo a precisar de lhe dar um ar diferente e não sabe como? Então está no lugar certo pois neste artigo apresentamos-lhe uma pequena lista de ideias que pode incorporar no design de sua casa com resultados surpreendentes. Cozinha, sala, quarto, casa de banho… Nenhum espaço escapa à inspiração, por isso, se está mesmo decidido a empreender uma reforma, prepare-se para tirar notas das ideias que mais se lhe adequem.

A escolha das sugestões que temos para si partiu do projeto de reabilitação de um pequeno apartamento que, após a intervenção dos nossos peritos em reabilitações, voltou à vida com espaços que oferecem uma mistura de tradição e modernidade, lugares únicos e cheios de personalidade.