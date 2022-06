Uma casa de onde nunca vai querer sair

Num espaço tão grande como este, que agrupa zonas dedicadas a diferentes usos, como espaços para conversas ou áreas dedicadas à preparação e degustação de refeições, as funcionalidades podiam perder-se e esbater-se… Mas aqui tudo faz sentido, as áreas estão bem definidas e cada zona tem sua própria peculiaridade, sem deixarem de estar interligadas. Junto às paredes interiores foram colocadas as áreas de serviço e as áreas de armazenamento, reservando as extremidades, perto das janelas, para as áreas mais sociais.