Casa moderna de interiores fantásticos

A casa é um volume com contornos muito modernos, geométricos. Nas traseiras, que vemos na imagem, tem uma bonita varanda virada para o jardim, que deverá ligar aos quartos da casa.

A sala, com uma janela ampla, comunica com o espaço exterior, onde existe uma plataforma de estadia e um elemento de água, também um jardim relvado onde um pavimento de lajes de pedra traça o caminho. Nesta imagem os focos de iluminação provém maioritariamente do tecto e existem ainda alguns focos ao longo da fachada, uma iluminação subtil e muito harmoniosa. Que cumpre a sua funcionalidade de forma graciosa. O elemento de água tem também iluminação no seu interior. Nesta imagem, torna-se evidente a intenção da Visual Stimuli em que o exterior flui para o interior e existe um jogo de luz e sombra que resulta num ambiente agradável.