Apartamento onde o moderno é sinónimo de muito conforto

O projecto homify 360º de hoje mostra um edifício habitacional recuperado, em pleno centro do Porto, na zona da rua de Cedofeita. Rua comercial de cariz muito tradicional que todos conhecemos…

Na bonita e criativa cidade do Porto existem inúmeros edifícios devolutos, deixados ao abandono e em estado de degradação, em simultâneo a cidade tem vindo a modernizar-se e reinventar-se atraindo os mais diversos públicos.

A moda da reabilitação é uma boa noticia para uma cidade como o Porto, onde não falta potencial para este cariz de intervenção, e a cidade e os cidadãos têm muito a ganhar com esta nova vida dada aos edifícios.

Este projecto é da autoria da empresa Alves Dias arquitectos, que com sede no Porto operam em áreas como a Arquitectura, a Engenharia, o Design de Interiores e a Construção, procurando mediante as suas intervenções, exceder as expectativas dos clientes.