Reabilitação especial e minimalista

A reabilitação está mesmo na moda e existem várias zonas do nosso país com imenso potencial para este tipo de intervenção. Por Lisboa não faltam espaços degradados a precisar de um projecto, e a procura por este tipo de espaços é também cada vez maior. De uma reabilitação surgem resultados muito interessantes que de certa forma salvaguardam o património e lhe dão um novo uso. Porque algo que não é usado cai no esquecimento e vai-se deteriorando.

O projecto antes e depois de hoje é numa zona emergente de Lisboa, por onde têm surgido belíssimas reabilitações, novas zonas habitacionais e de comércio. Este é um projecto de reabilitação da autoria dos arquitectos de Lisboa, Rio de Janeiro e Perth: Blaanc, que contam com trabalho um pouco por todo o mundo. Esta empresa foca-se em reabilitação, dedicando-se à construção sustentável e procura melhorar as condições de habitação.

A intervenção, simples e minimalista, transforma o apartamento de traça antiga num T2+1, com espaços mais fluidos e luminosos.