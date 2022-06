Casa de estilo tradicional surpreende com fantásticos interiores (+9 fotos)

A arquitectura vernácula portuguesa influenciou e continua a influenciar as paisagens do país. Com esta arquitectura tão própria nossa temos muito que aprender e muito onde nos inspirar. Este tipo construção usa normalmente materiais tradicionais provenientes da envolvente.

A habitação que lhe mostramos hoje tem um estilo muito tradicional e campestre, lembrando as habitações tradicionais a norte de Portugal, sendo ainda um tipo de arquitectura que muito respeita os princípios da sustentabilidade.

O homify 360º de hoje mostra uma habitação em Vilar de Mouros, no extremo norte de Portugal. A casa tem um estilo super tradicional português e elementos que certamente já viu noutros locais ao andar pelos caminhos de Portugal. Pelas serras e litoral, cidades e aldeias, há tradições muito nossas que se vão mantendo e que compõem o caracter da paisagem em Portugal.

Este projecto de reabilitação tem uma área de 500m2 e é da autoria dos arquitectos Borges de Macedo, com sede em Lisboa.

Os arquitectos procuraram que a intervenção fosse o mais discreta possível, uma vez que o cliente manifestou interesse em que não se deixasse desvanecer o palco de memórias que aquele espaço evocava e ainda porque os arquitectos procuraram respeitar este lugar e reflectir, inspirando-se nas memórias do cliente e a cultura da região. Uma estratégia muito louvável quando de património com interesse e significado se trata…

Fotografia: Filipe Borges de Macedo