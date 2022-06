Fantástica casa de campo na Argentina

Uma fachada muito típica de uma casa em madeira. A moradia está em plena comunhão com a natureza, tendo um fantástico bosque nas traseiras e na frente da casa um jardim com algumas plantas de flor e ainda uma cerca muito típica e presente no nosso imaginário.

A habitação tem dois andares e é bastante ampla, tendo ainda uma varanda no piso superior.

A chaminé é mais um elemento que nos remete para o estilo campestre, esta é de certo uma habitação muito confortável.

A entrada funciona quase como um pequeno alpendre dado que o volume superior está numa posição avançada em relação ao piso térreo.

Repare que as janelas são bastante amplas e compridas, o que nem sempre é comum em casa de campo mas que certamente confere uma qualidade extra ao interior da habitação.

A área da propriedade inclui espaço para estacionamento, e o pequeno volume anexo, também em madeira, talvez seja um espaço para guardar lenha, por exemplo.