homify 360º – Vivenda no Porto

Neste corredor a luz toca as paredes e chão de forma estudada e a mesma muda com o passar do dia, devido ao poder do sol. As vigas do tecto deixam entrar luz entre elas e o tecto aparentemente parece ser às riscas, pretas e brancas. A porta de acesso à divisão que vimos em cima faz-se através desta porta também azul, conseguindo assim levantar um bocadinho a ponta do véu sobre o que se passa no interior.