Moradia perfeita para uma família moderna!

O projecto que hoje lhe trazemos propõe uma abordagem única face a uma necessidade cada vez mais frequente: a de reabilitar edificações já existentes.

Os profissionais FLoa propõem no seu trabalho responder a necessidades constantes dos seus clientes através do desenho e da criação de ambientes únicos e em sintonia com o ambiente envolvente. A integração com o meio é por isso uma parte fundamental do projecto que procura sempre abranger materiais locais e próprios da zona onde o projecto se insere, desafiando as leis da construção tradicional e utilizando esses mesmo materiais para criar formas novas e distintas!

As imagens que iremos de seguida observar retratam uma grande transformação de uma moradia uni-familiar antiga e tradicional que agora é um espaço moderno, jovem e cheio de vida! Continue desse lado e veja as imagens…