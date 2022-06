Projecto de ampliação único

Dadas as condições do lugar, os arquitetos focaram a sua intervenção na criação de uma cave e de uma varanda, que permitiram aumentar consideravelmente a área da casa. O piso térreo foi redesenhado de forma a integrar todas as funções públicas da casa em forma de planta aberta, à excessão de uma casa de banho de apoio que apresenta, naturalmente, porta. No piso superior encontram-se as divisões que pressupõem um maior grau de intimidade – quatro quartos e duas casas de banho. A cave integra uma garagem, uma lavandaria, espaços multifuncionais e ainda uma casa de banho de apoio.