18 escadas com jardim de pedras e água – maravilhosos!

Inicialmente concebida como uma arquitetura essencial, funcional e imprescindível para comunicar os diferentes andares de uma habitação, as escadas ganham cada vez mais protagonismo e são, hoje em dia, um elemento de puro design e altamente decorativas. São aproveitas para exibir estruturas e materiais inovadores, com formas atrevidas e designs surpreendentes. E nalguns casos, o vão que existe debaixo delas, serve para criar espaços de armazenamento ou em outros casos, para criar um jardim de interior, que proporciona um espaço calmo e de puro relaxe. É exatamente nesta última ideia que nos focamos hoje. Vamos descobrir algumas ideias para transformar um espaço sem vida, num jardim atraente e acolhedor, com rochas, plantas e até cascatas de água!