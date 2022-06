Antes e depois – extreme make over numa casa sobre o mar

Home Staging Factory é o famoso nome por de trás de magníficos projectos de design de interiores e decoração. Já lhe mostrámos anteriormente a valorização do espaço com o apartamento Riviera, aqui, e foi um sucesso. Hoje a remodelação é de uma majestosa e encantadora habitação na praia da Azarujinha no Estoril, com escadas privadas de acesso à mesma. Um luxo nos dias de hoje temos de admitir. Encontrava-se num estado avançado de degradação e implorava por obras. Quando a Catarina e a Margarida Diniz chegaram ao local, a casa do séc. XIX encontra-se cheia de mobiliário antigo e objectos pessoais. Em apenas 4 semanas a equipa feminina pôs mãos à obra e projectou interiores de sonho. A habitação destinava-se ao arrendamento e desde que o projecto ficou concluído a mesma encontra-se sempre ocupada.

Venha daí e comprove com os seus próprios olhos o poder de interiores bem resolvidos com um artigo antes e depois !