Socorro! O que fazer se a casa de banho inundar?

A casa de banho inundou. O pânico! O drama! O horror! A verdade é que quando nos deparamos com uma inundação em casa, começamos logo a imaginar os mais terríveis cenários apocalípticos e é um “ai Jesus” só de pensar no estado em que a casa vai ficar depois de termos secado tudo. Não é para menos. É, realmente, uma situação muito chata e inconveniente que nos deixa, não raras as vezes, absortos, sem saber bem por onde começar. Mas, o importante é respirar fundo, ter calma e começar a fazer uma coisa de cada vez, de forma metódica, organizada e, se possível, com ajuda de um amigo, de um familiar ou de um profissional para partilharmos este pequeno “tormento” e agirmos com maior eficácia e rapidez. No artigo de hoje, deixamos-lhe algumas dicas sobre como lidar com uma inundação na casa de banho. No entanto, pode perfeitamente aplicar este processo a outras áreas da casa porque salvo um ou outro pormenor, acaba por ir dar tudo ao mesmo. Leia com atenção porque o melhor remédio é mesmo estar preparado para o que der e vier.