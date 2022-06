Bares de cozinha: 10 ideias maravilhosas!

Basta uma certa dose de imaginação e uma boa gestão de espaço para criar uma cozinha adequada e criar um bar de cozinha. Tomar o café da manhã ou fazer as refeições diárias são as funções mais comuns, porém a sua utilidade vai além disso e pode ser bastante útil para a missão de cozinhar. Desta forma, pode usar o bar para o auxiliar no exercício e tarefas da cozinha, como também pode ser útil para reunir a família ou amigos, dependendo do seu tamanho, é claro.

Se tiver crianças em casa, o bar da cozinha pode também ser improvisado de mesa para as crianças entreter-se ou fazer algum trabalho de casa, enquanto os adultos preparam o almoço ou o jantar. Como vê, não faltarão soluções para desfrutar ao máximo do seu bar.

Existe uma variedade de modelos, como também de materiais. O que significa que pode ser adaptada a qualquer cozinha, independentemente do tamanho da mesma. É importante manter uma uniformidade entre o bar e o restante material da cozinha, para não quebrar laços decorativos. Embora às vezes, pode ser escolhido um bar que contrasta bem com a estética do espaço. Neste livro de ideias da homify, partilhamos 10 opções fabulosas de bar de cozinha ao alcance de todos. Não queira ficar de fora.