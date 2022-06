8 preciosas fachadas minimalistas

Apesar de não querer apoiar as teorias que tentam provar que o exterior é mais importante do que o interior, podemos dizer que arquitetonicamente falando, as fachadas são de importância vital como a apresentação de uma casa.

A riqueza de materiais e desenhos que os especialistas têm vindo a desenvolver resultam numa enorme versatilidade para atender aos gostos e sonhos de muitos.

Hoje, neste livro ideias, queremos mostrar-lhe oito fachadas que são apresentadas como simples, mas envolvem um conceito de composição com muita inteligência e criatividade.