Uma casa rústica apaixonante de apenas 80 m2

Viajámos até Espanha para lhe mostrar uma casa simples, com madeira, o que lhe dá grande conforto. Trabalho do escritório de designers espanhol Riba Massanell, desenvolve-se em uma planta com espaços integrados.

Sem muitos detalhes de design, este apartamento, o que poderia ser facilmente localizado num ambiente urbano ou rural, é um exemplo de construção económica em que cada m2 é área útil.

Vamos conhecer os espaços desta habitação…