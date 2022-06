Projeto Antes e Depois De Casa Muito Bem Conseguido (do tradicional ao moderno)

O artigo de hoje é mais um dos que sabemos que gosta muito, um antes e depois com resultados espectaculares. Este projecto de remodelação datado de 2014 apelidado de ’Nido’, palavra derivada de nest, que significa ninho em Alemão é da autoria do atelier 3rdskin-architecture composto por Di Dolphi Danninger e Peter Kleyhones. Um apartamento designado por penthouse de estilo pós moderno foi completamente agarrado e transformado num super apartamento onde as necessidades contemporâneas estão todas presentes e onde o objectivo primordial era o conforto patente associado a um ninho de pássaros – lugar onde os mesmos se sentem seguros e protegidos.

Está curioso? Veja as fotografias do antes e do depois das obras…