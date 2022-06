Uma casa tradicional totalmente modernizada por 200 000 €

Na homify damos-lhe muitas vezes a conhecer interiores de habitações absolutamente transformados para responder aos dias de hoje e às necessidades do cliente. Mais complicado mas cada vez mais comum são as transformações também no exterior, ao nível de toda a fachada de um edifício.

Hoje mostramos-lhe um destes exemplos, um caso de sucesso de uma habitação que mudou completamente os seus exteriores e se tornou super moderna. Um projecto de arquitectura português que vai impressiona-lo.

Tome nota que o custo desta transformação foi de 200,000.00 euros.

Vamos explorar o projecto…