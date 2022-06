Casas minimalistas: designs de sonho

Vivemos na era do minimalismo, é um feito arquitectónico do século XX, e mais do que isso é um estilo de vida que tem conquistado muitos de nós.

Mas afinal o que é o estilo minimalista, a decoração minimalista ou até as casas minimalistas?

Nós explicamos neste artigo, até para percebermos um pouco mais e ver as seguintes inspirações, com outra visão.

Ora bem, o estilo minimalismo é mais económico e simplificado, é ainda bastante convidativo e charmoso, não há forma de ficar indiferente com belas inspirações de casas minimalistas. Sim, de ficar de queixo caído… Neste ambiente, as casas são bastante luminosas e despojadas de confusão, o lema – menos é mais- neste estilo é para ser levado à letra. A paleta cromática restringe-se essencialmente entre o branco, preto, cinzento, mas também alguns neutros, como o verde, o azul ou o castanho. Relativamente à decoração e ao ambiente, estes devem-se manter clean, simples, linhas direitas conjugadas com formas geométricas, criando assimetrias que funcionam bastante bem. As casas minimalistas têm áreas abertas, grandes, com janelas imensas, tendo como principal objetivo, a claridade, muita luminosidade. A arquitetura destas habitações é reta, de linhas estreitas, com planos perpendiculares. Os materiais utilizados são, de forma geral, o vidro, inox, cromado, madeira, mármore, espelho e granito.

Depois destas curiosidades deveras interessantes, podemos dar entrada a dez sumptuosas casas minimalistas. Escolha aquela que poderá servir de inspiração para a sua futura obra!