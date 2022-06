Casas móveis, 10 ideias sempre a mexer

Por último trazemos este míni palácio sobre rodas. Pode considerar a ideia demasiado arrojada para si, mas confesse, tem muita graça! Tem de tudo: – sala de estar, cozinha, casa de banho, um alpendre e até um terraço, cujo telhado baixa e levanta conforme as necessidades. O telhado do alpendre é feito com painéis solares, fundamentais à máxima autonomia energética. É toda feita de madeira e metal, com acabamentos rústicos. Uma casa delirante com um toque de conto de fadas em miniatura, para uma princesa que não gosta de amarras ao castelo!