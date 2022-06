Uma casa retirada de um conto… Com um interior incrível!

O seu telhado em triângulo e a sua lareira em pedra que está no topo, relembra-nos os desenhos mais clássicos de uma moradia. No entanto, se nos debruçarmos mais sobre o projeto e olharmos com mais atenção, descobrimos detalhes que nos mostram que a casa é muito mais moderna do que parece. Como por exemplo, as janelas curvas que encontramos no canto da fachada.