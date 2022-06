Qual o melhor design de escadas para a sua casa?

Qualquer que seja o seu projecto e o tamanho da sua casa, as escadas devem garantir sempre funcionalidade, conforto e segurança a quem as usa. Ao mesmo tempo, e para que esteticamente sejam agradáveis, devem estar em harmonia com o estilo de casa e da decoração, facilitando sempre ao máximo a circulação e o bem estar dentro do espaço. Quando falamos em lofts sabemos automaticamente que nos estamos a referir a espaços reduzidos e a um exercício de máximo aproveitamento e rentabilização. Por isso, e para que as escadas encaixem no projecto e cumpram um papel comum inerente a todos os elementos dentro da casa, devem, também elas, contribuir para a optimização das áreas. Devem, por isso, ser pensadas e projectadas de forma a que seja possível o seu aproveitamento para outras funções, contribuindo assim para que não existam espaços mortos. No caso que aqui lhe mostramos, vemos uma escada suspensa cujo vão é aproveitado como armário de arrumos e mesa de televisão. O facto de a escada ser suspensa faz com que o espaço de chão que ela ocuparia fique, assim, desocupado para outras funções que contribuam para a funcionalidade da casa e até para uma melhor circulação.