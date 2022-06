Mobiliário IDEAL para o seu escritório

Apresentamos-lhe agora um espaço que divide a área com a sala de estar. Em primeiro lugar queremos referir a fantástica decoração. Entre tons de cinzento e azul tudo está no sítio certo, harmonia é sem dúvida um sentimento que conseguimos retirar quando olhamos para esta sala/escritório. No que diz respeito ao espaço do escritório em si, ele é bastante reduzido e basicamente tem o que é estritamente necessário: uma secretária para o computador e uma cadeira. Na verdade se não tivermos necessidade de usar muitos livros, ou materiais de estudo, é mais do que suficiente algo deste género. Também é verdade que este é o tipo de escritório mais caseiro do que de trabalho, ainda assim se as suas necessidades não forem muito para além disto, este exemplo parece-nos, simplesmente, sublime.