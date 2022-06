A remodelação de um apartamento normal

Com um boa remodelação e distribuição das divisões, a nova cozinha apareceu com um ar totalmente distinto. Organizada de forma paralela, procurou criar um ambiente fresco e muito funcional. A cor menta suave aplicada em uma das paredes reforça a atmosfera, serena e sensível. O pavimento em madeira e as bancadas no mesmo material reforça o lado confortável e acolhedor. As paredes restantes e móveis ampliam visualmente o espaço que se conecta com o resto da casa com uma porta de correr.