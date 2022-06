A maravilhosa casa de telhado até ao chão

Aos amantes da arquitectura rústica, um aviso: esta experiência pode ser arrebatadora! Conheça uma casa que enaltece o conceito de arquitectura rústica em madeira, pedra, vidro, inteligência e muito bom gosto.

Assinada pelo arquitecto espanhol Manuel Monroy, com seu escritório sediado em Becerril de la Sierra, Espanha, a casa faz suspirar até mesmo os mais avisados, pois é composta com elegância nas formas e detalhes. Para atingir este resultado, o terreno e as condições naturais do espaço foram estudados de forma que se obtivesse o melhor resultado dentro da paisagem, aproveitando todos os seus méritos. E por dentro, interiores aconchegantes, deliciosos e inspiradores! Certamente um modelo de casa perfeita, que com certeza passará a povoar os seus sonhos. Não há como não se apaixonar por esta arquitectura espectacular com um pé na natureza e na ecologia.

Então vamos conhecê-la!