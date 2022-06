Homify 360º – Casa Be

Spaceworkers é o nome de um atelier de arquitectura composto por um conjunto de jovens arquitectos com atelier sediado em Paredes, cidade pertencente à área metropolitana do Porto. O atelier é dirigido pelos arquitectos co-fundadores Henriques Marques e Rui Dinis. Em 2007 abriram o seu espaço próprio e são já possuidores de um portefólio das quais se destacam projectos de arquitectura permanente ou efémera, de urbanismo e design. Esse projectos dividem-se entre privados e residenciais, públicos e comerciais e ainda de design de produto e de interiores. São da opinião que para complementar o seu trabalho arquitectónico devem trabalham em conjuntos com profissionais de outras áreas, tais como, economia, design e mobiliário – só assim o projecto ficará totalmente conseguido.

A Casa Be é um dos vários projectos desta dupla e este é um exemplo de um projecto feito de raiz onde a preocupação central foi desde o inicio o modo como a própria habitação se inseria no terreno. Fique connosco e leia todo o artigo!