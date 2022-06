Cortinados perfeitos para a sua casa!

Sem dúvida nenhuma que os cortinados dão um toque único à sua casa! Nenhuma decoração consegue estar devidamente terminada se as janelas estiverem completamente despidas – a menos que essa seja a intenção. De qualquer maneira, as cortinas dão a qualquer espaço um sentimento de conforto que por norma gostamos de ter por perto. Assim sendo, hoje vamos mostrar-lhe diversas soluções para aplicar nas suas janelas, que podem variar nos tecidos, nas cores ou nos comprimentos. Curioso? Então desça um bocadinho no artigo!