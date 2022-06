Uma mudança inigualável num espaço com 52m²!!

Como temos vindo ver até agora, as alterações não são enormes, mas o efeito final é radical!

Tal como no resto da casa, o antigo pavimento de madeira foi substituído. Já lá vai o tempo do piso em parquet tipo espinha de peixe… As novas paredes brancas criam um espaço mais adequado para o descanso e relaxe. No entanto, o que mais sobressai e causa efeito é este tom malva, que nos chega da almofada e da colcha da cama.

Agora sim, é possível descansar e relaxar neste quarto… .