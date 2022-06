Homify 360º – Moradia na Quinta do Lago

A sala de jantar é feita de modo amplo em relação à sala de estar. Esta tem ligação mas pode também ser tornada privada com o auxilio de portas de correr. A mesa de refeições é de grande tamanho, sendo capaz de albergar 8 pessoas com espaço confortável entre elas. As cadeiras são tipo poltronas e são forradas a tecido. A mesa é iluminada por candeeiros de tecto, 2 unidades, de cor branca que contrastam com a mesa em madeira de cor escura. O aparador serve de apoio a esta zona de refeições e é adornado com dois candeeiros de mesa nos topos e ainda uma grande pintura de uma jarra com flores de fundo preto.