As melhores cores e revestimentos para a sua lareira

A lareira é muito mais do que uma companhia… Os lares ficam mais aconchegantes na presença destas rainhas, nos dias mais frios. Durante um longo período, foram muitas as pessoas que desistiram das lareiras, mas a verdade é que ficam tão bem tanto em casas modernas, como clássicas.

São várias as vezes em que as pessoas voltam a trás na decisão, porque não conseguem passar sem lareira nos seus lares. Nas noites frias de outono e inverno, ou mesmo nas tardes de fim de semana, convidam a boas conversas e a jantares sem hora marcada. A verdade é que se reinventaram e continuam a conquistar vários corações. As lareiras são rainhas, para tal basta escolher a estrutura, bem como a cor ou revestimento para a parede onde as quer colocar. Deixamos vários exemplos que vai querer reproduzir em sua casa.