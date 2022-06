16 jardins de interior pequenos e fáceis de fazer

A presença de um jardim interior no design de uma casa ou apartamento é uma tendência que de dia para dia se torna mais forte com a necessidade de conseguir o contacto directo com a natureza. Mesmo em grandes cidades, onde o stress e a vida acelerada é uma constante, existe necessidade de nos forcarmos no lado verde da natureza. Um jardim interior insere uma certa espiritualidade e energia positiva à casa, além claro, de purificar o ar.

Hoje mostramos-lhe 16 jardins fáceis de fazer e perfeitos para espaços pequenos. Estamos certos que resultarão numa grande inspiração.