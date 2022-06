Ideias e cores para a sala de estar

Depois de um dia de trabalho atarefado, procuramos no nosso lar um espaço para relaxar e descansar. As cores para a sala de estar podem fazer a diferença e ajudá-lo a esquecer os problemas do dia, por isso, hoje na homify trazemos-lhe algumas ideias para a decoração para o seu espaço, para torná-lo um lugar perfeito para conviver com a família e recuperar energias. Mas como poderíamos combinar um espaço como este, escolhendo os elementos ideais e as cores que criam um ambiente perfeito e harmonioso? A sala de estar é sem dúvida uma zona privilegiada da habitação. Nesse espaço podemos optar por pintar com uma cor azulada que nos faça lembrar o mar e os dias de verão, ou com um branco mais limpo e reflexo de uma simplicidade estética.

Saiba como aproveitar a sua sala e inspire-se com as propostas dos nossos especialistas. Do espaço mais moderno ao minimalista, do rústico, vintage ou retro, desfrute das propostas que encontrará neste artigo e crie um espaço de memórias, com personalidade e originalidade!