Casas de banho com madeira, designs perfeitos!

A madeira tem ganho cada vez mais protagnismo no mundo da arquitetura, dos acabamentos e do design de interior. Entre em cena nos mais diversos estilos, desde do clássico, campestre ao moderno ou minimalista. Traz um ar cozy e acolhedor ao ambiente, dá-lhe mais alma e também mais personalidade. No fundo não há como não se apaixonar pela madeira no mundo da arquitetura.

E o melhor disto tudo, é que também entra pela casa de banho adentro. Sim, leu bem na casa de banho também. Deixamos os medos e os receios da água, da humidade e ousa-se este material dentro deste espaço tão especial da nossa casa. A casa de banho com madeira tem tido cada vez mais adeptos e se ainda não tem a certeza disso, é porque precisa de nos acompanhar nesta visita guiada, na qual apresentamos 8 casas de banhos absolutamente fabulosas, que têm todas madeira em alguma parte ou totalmente.

Curioso? Ora descubra tudo em imagens!