As inúmeras vantagens de uma casa sustentável

Em jeito de conclusão, diríamos que as casas sustentáveis são melhores em termos orçamentais não no que ao valor da construção diz respeito, mas sim de manutenção. Em relação às casas normais, são, assim, muito mais vantajosas. A isso junta-se o importante factor social e comportamental. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e o mundo precisa que deixemos de pensar na casa normal, para começarmos a pensar na casa ideal para a nossa saúde e para as gerações futuras. Ainda que seja mais simples arranjar os materiais para as casas convencionais, vale a pena a aposta no ecológico até porque a generalização no que toca à construção das mesmas fará com que seja mais fácil encontrar as matérias-primas necessárias e os aparelhos específicos para o seu funcionamento a preços acessíveis.