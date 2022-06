Árvores que dão encanto ao seu jardim

Repare no chão desta cozinha. Irresistível este espaço que nos convida a entrar e a reparar em todos os pormenores. Uma árvore seca no interior e uma cheia de vida no exterior. O contraste da natureza tão próximo. Os portugueses 21 Arquitectos, no mercado há mais de dez anos, tem vindo a inovar no mundo do design de interiores e decoração.

A árvore de jardim abre os ramos ao universo e vive com as raízes praticamente na água. No momento de escolher as árvores de jardim escolha a mais acertada e o local ideal para a plantar, porque além da sombra, tornam-se elementos de decoração de eleição.