10 m2 de versatilidade e conforto!

Apesar da intervenção incidir sobre um espaço com apenas 10 m2 de área, a geometria e proporções do espaço conformavam um conjunto de características bastante interessantes. A ausência de elementos que proporcionassem algum conforto, acabou por fazer com que as oportunidades proporcionadas pelo presença ar puro e luz solar fossem inutilizadas. As paredes e guarda compostas por tijolos encarnados serviram de inspiração ao desenvolvimento de um projeto, que teve como principal objetivo criar um terraço acolhedor.